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България срещу Полша на европейското по волейбол за младежи до 18 г.

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Спорт
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Сблъсъкът е в петък от 18:00 часа.

България волейбол младежи U18
Снимка: БФ Волейбол
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Българският национален отбор по волейбол за младежи до 18 години загуби от Испания с 2:3 (28:30, 25:18, 19:25, 25:23, 12:15) в петсетов двубой на европейското първенство. Така тимът на селекционера Мирослав Живков остана на второто място в групата си и ще срещне хегемония в другия поток Полша, който постигна само победи по пътя си дотук.

Единствено чиста победа тази вечер можеше да даде на България възможност да бъде първи в групата над Франция, но този вариант отпадна още след загубата в първия гейм с 28:30.

Така България завърши с пет победи и две загуби, като отстъпи пред тимовете на Германия и Испания, които завършиха зад родния тим в класирането.

Никола Градинаров бе най-резултатен за България в мача с 20 точки, Павел Дженев добави 14, а Антоан Веселинов помогна с 12. Над всички в мача бе Рожер Монсо Луенго от Испания с 31 точки, а с 21 се отличи Алейш Берниа Ариса.

България излиза в първи полуфинал срещу Полша в петък от 18:00 часа българско време.

#европейско първенство по волейбол за младежи до 18 г.

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