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България отстъпи на европейския шампион Полша в Чикаго

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Лъвовете" отстъпиха на Полша с 0:3, предизвикайки доста неточности в играта си

логичното случи българия отстъпи европейския шампион полша чикаго
Снимка: volleyballworld.com
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Националният отбор на България отстъпи с 0:3 гейма срещу Полша (17:25, 19:25, 17:25) в първия двубой от последната седмица на волейболната Лига на нациите в Чикаго. Съперникът превъзхождаше тима на Джанлоренцо Бленджини във всички елементи, като превъзходството му бе очевидно. Тимът на България вече е с пет победи и четири загуби или с 14 точки е на осмо място в класирането. Първите седем тима се класират за финалния етап на надпреварата.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини започна със състав: Симеон Николов, Александър Николов Алекс Грозданов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Мачът започна с точка за България след грешка на Вилфредо Леон от атака. Първата успешна българска блокада направи 3:1, но Полша направи серия, за да обърне с 5:3. Два поредни аса на Бартоломей Лемански направиха 11:7 за съперника и Бленджини поиска първото прекъсване на играта. Италианският треньор ползва и второто си прекъсване при 11:17, след блокада срещу Илия Петков в центъра. Българският тим направи две брейк точки за 15:18. В края на гейма за България влязоха като резерви Денислав Бърдаров и вторият разпределител Стоил Палев. Полша спечели първата част с 25:19 след сервис в аут на Жасмин Величков.

Бърдаров остана на терена за България и в началото на втората част, след като се появи на мястото на Мартин Атанасов. Родният тим тръгна с 3:1 след ас на Симеон Николов от сервис. Лемански направи общо четвърти ас в мача за 7:7. При 9:12 Джанлоренцо Бленджини взе тайм-аут, за да се опита отново да промени хода на срещата. Поредна блокада на Лемански доведе до 16:11 и ново прекъсване за италианския треньор. При 15:22 на полето се появи и Борис Начев, който замени Илия Петков. Томаш Форнал направи последната точка за 25:17 във втората част.

Александър Николов реализира първата точка за България в третата част въпреки тройната блокада срещу него. Ас на Аспарух Аспарухов даде аванс на българите за 4:3. Успешна блокада срещу Форнал увеличи разликата - 7:4, и принуди Никола Гърбич да вземе прекъсване за поляците. Полша обърна след паузата с четири поредни точки. При 11:8 за съперника Бленджини се възползва от възможността да прекъсне играта. Италианецът взе бързо и втория си тайм-аут при 9:14. Борис Начев записа директна точка от сервис и с помощта на мрежата. При 12:19 дойде поредната грешка при атака на Александър Николов след неточност на Симеон Николов в опит да се реализира нападението на "лъвовете".

Александър Николов завърши с най-много точки за България, но бе далеч от нивото си - 8 при 37% успеваемост, след като родният разпределител инкасира огромно количество грешки в атака. Аспарух Аспарухов завърши със 7 точки. За Полша 13 точки реализира диагоналът Борадж, центърът Лемански завърши с 11, от които пет аса.

Българският тим почива утре, а в петък срещу събота в полунощ е следващият мач срещу тима на домакина във финалния етап от надпреварата Китай.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026 #Национален отбор на Полша по волейбол за мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

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