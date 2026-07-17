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Каспер Рууд отпадна от турнира в Гщаад

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Спорт
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Двукратният шампион загуби след обрат с 6:3, 5:7, 2:6 Хуан Мануел Серундоло на четвъртфиналите.

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Снимка: БТА
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Норвежецът Каспер Рууд отпадна от турнира на клей в Гщаад, Швейцария, който е от категория АТР 250. Двукратният шампион загуби след обрат с 6:3, 5:7, 2:6 Хуан Мануел Серундоло на четвъртфиналите.

Аржентинецът, който достигна до мача за титлата през миналия сезон, постигна два пробива в решителния сет, за да приключи срещата за два часа и 15 минути. Рууд водеше с 4:2 във втората част, но допусна обрат и загуби с 5:7.

На полуфиналите Серундоло ще играе срещу Рафаел Колиньон. Седмият в схемата белгиец победи със 7:6 (9), 4:6, 7:5 Валентен Вашро, трети поставен.

Лидерът в схемата Александър Бублик (Казахстан) приключи участието си след поражението си със 7:6 (4), 4:6, 6:7 (5) срещу финалиста от 2024 година Кентен Алис. Шампионът от миналия сезон изостана с 0:4 в тайбрека на третата част, губейки срещата при 5:7 след два часа и 23 минути.

Във втория си мач за деня Алис загуби с 6:7 (5), 3:6 срещу казахстанеца Александър Шевченко. На полуфиналите той ще се изправи срещу Стефанос Циципас. Гръцкият представител се наложи с 6:3, 3:6, 6:3 срещу четвъртия в схемата Артюр Риндеркнеш (Франция).

#тенис турнир в Гщаад 2026 #Каспер Рууд

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