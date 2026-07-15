Ново предизвикателство за Григор Димитров в Бостад

Григор Димитров излиза днес срещу португалеца Нуно Боржеш в двубой от осминафиналите на турнира от сериите ATP 250 в Бостад. Победителят ще си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата на червени кортове в Швеция.

Българинът започна участието си с труден успех над чеха Далибор Свърчина в три сета. Победата беше първа за Димитров на клей през този сезон, след като по-рано през годината акцентът в календара му беше върху турнирите на твърди кортове и тревните настилки.

Следващото препятствие е поставеният под №5 в схемата Нуно Боржеш. Двамата вече имат два мача помежду си, като статистиката е напълно изравнена. Португалецът спечели първата им среща в третия кръг на Australian Open през 2024 година, а Димитров взе реванш през 2025 г. с успех в Индиън Уелс (Мастърс 1000).

Двубоят Димитров – Боржеш е втори от програмата на централния корт и се очаква да започне около 14:00 часа.

Освен място на четвъртфиналите, победа днес ще донесе на Григор Димитров и 50 точки за световната ранглиста. В следващата фаза го очаква още едно сериозно изпитание срещу победителя от двубоя между втория поставен Лучано Дардери (Италия) и германеца Даниел Алтмайер.

Турнирът в Бостад е последният за Димитров на клей през това лято. След шведската надпревара най-добрият български тенисист ще се насочи към подготовката за американската серия на твърди кортове, като следващото му участие е предвидено за ATP 250 турнира в Лос Кабос (Мексико), който започва на 27 юли.



