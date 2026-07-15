БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 00:50 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ново предизвикателство за Григор Димитров в Бостад

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Българинът се изправя срещу Нуно Боржеш в битка за място на четвъртфиналите.

григор димитров открива сезона трева мач крис родеш дъблин
Слушай новината

Григор Димитров излиза днес срещу португалеца Нуно Боржеш в двубой от осминафиналите на турнира от сериите ATP 250 в Бостад. Победителят ще си осигури място сред най-добрите осем в надпреварата на червени кортове в Швеция.

Българинът започна участието си с труден успех над чеха Далибор Свърчина в три сета. Победата беше първа за Димитров на клей през този сезон, след като по-рано през годината акцентът в календара му беше върху турнирите на твърди кортове и тревните настилки.

Следващото препятствие е поставеният под №5 в схемата Нуно Боржеш. Двамата вече имат два мача помежду си, като статистиката е напълно изравнена. Португалецът спечели първата им среща в третия кръг на Australian Open през 2024 година, а Димитров взе реванш през 2025 г. с успех в Индиън Уелс (Мастърс 1000).

Двубоят Димитров – Боржеш е втори от програмата на централния корт и се очаква да започне около 14:00 часа.

Освен място на четвъртфиналите, победа днес ще донесе на Григор Димитров и 50 точки за световната ранглиста. В следващата фаза го очаква още едно сериозно изпитание срещу победителя от двубоя между втория поставен Лучано Дардери (Италия) и германеца Даниел Алтмайер.

Турнирът в Бостад е последният за Димитров на клей през това лято. След шведската надпревара най-добрият български тенисист ще се насочи към подготовката за американската серия на твърди кортове, като следващото му участие е предвидено за ATP 250 турнира в Лос Кабос (Мексико), който започва на 27 юли.

Свързани статии:

Григор Димитров с първа победа на клей през сезона
Григор Димитров с първа победа на клей през сезона
Най-добрият български тенисист се справи трудно с чеха Далибор...
Чете се за: 01:27 мин.
Григор Димитров ще участва и на турнира в Лос Кабос
Григор Димитров ще участва и на турнира в Лос Кабос
Българинът получи "уайлд кард" за основната схема на ATP 250...
Чете се за: 01:37 мин.
#тенис турнир в Бостад 2026 #Нуно Боржеш # Григор Димитров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
2
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
3
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
4
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
5
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
6
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: ATP

Григор Димитров с първа победа на клей през сезона
Григор Димитров с първа победа на клей през сезона
Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си Роберто Баутиста Агут сложи край на кариерата си
Чете се за: 01:15 мин.
Наказаха аржентински тенисист за 12 месеца след употреба на допинг Наказаха аржентински тенисист за 12 месеца след употреба на допинг
Чете се за: 01:37 мин.
Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста
Чете се за: 02:15 мин.
Яник Синер: Благодаря на всички за любовта и подкрепата Яник Синер: Благодаря на всички за любовта и подкрепата
Чете се за: 00:52 мин.
Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от Уимбълдън Яник Синер: Няма по-добро място за тенис от Уимбълдън
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо четене в парламента
НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“ Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кирил Борисов: Мавродиев знае много, още преди да влезе във властта...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Ще гледа ли Прокурорската колегия на ВСС отстраняването на градския...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
САЩ атакуваха десетки ирански военни обекти в близост до Ормузкия...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ