Григор Димитров ще участва и на турнира в Лос Кабос

Григор Димитров ще вземе участие и на турнира от сериите ATP 250 в Лос Кабос, след като получи "уайлд кард" за основната схема на надпреварата, която ще се проведе от 27 юли до 1 август на твърди кортове в Мексико.

Това е втора покана за българската първа ракета в рамките на месеца. По-рано стана ясно, че Димитров ще играе и на турнира в Бощад, който започва на 13 юли.

Поканата за Лос Кабос идва след доброто представяне на българина на Уимбълдън, където той достигна до осминафиналите и оправда доверието на организаторите, предоставили му "уайлд кард" за участие.

За Димитров това ще бъде второ участие в мексиканския турнир. При дебюта си през 2019 година той започна с победа над Стив Джонсън, но отпадна във втория кръг след поражение от аржентинеца Гуидо Пея.

Освен българина, покани за основната схема получиха местният талант Родриго Пачеко и 17-годишният французин Мойс Куаме. Сред заявените участници личат още имената на Иржи Лехечка, Франсиско Серундоло, Карен Хачанов, Денис Шаповалов, Камерън Нори, Себастиан Баес, Лусиано Дардери и Корентен Муте, което обещава силна конкуренция в надпреварата.