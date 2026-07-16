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Карлос Алкарас заяви участие за Мастърса в Синсинати

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Спорт
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Испанецът се прицели в завръщане през следващия месец.

Карлос Алкарас
Снимка: БГНЕС
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Испанският тенисист Карлос Алкарас се включи сред заявките за турнира в Синсинати (САЩ) през следващия месец, подсилвайки надеждите, че е близо до завръщане на корка след контузия на китката.

Седемкратният шампион от Големия шлем е извън игра, откакто се сблъска с проблема по време на надпреварата в Барселона през април, пропускайки защитата на титлата си на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".

Алкарас публикува видеоклипове от възстановяването си през последните няколко седмици, но изглежда, че се е насочил към "Мастърс" турнира в Синсинати, който започва на 13 август.

23-годишният тенисист не е в списъка със заявки за предишното състезание от сериите "Мастърс" - в Монреал (Канада), започващо на 2 август, но участие в Синсинати поне би му дала известна подготовка преди Откритото първенство на САЩ по-късно през август, където той е и защитаващият титлата си шампион.

Бившата носителка на трофея при дамите на US Open Ема Ръдукану обаче ще пропусне и двете събития, тъй като продължава възстановяването си от стрес фрактура в долната част на десния крак.

Британската номер 1 се оттегли в навечерието на "Уимбълдън" заради проблема и не е ясно дали ще бъде готова за турнира от Големия шлем в Ню Йорк, който стартира на 30 август.

#тенис турнир в Синсинати 2026 #Карлос Алкарас

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