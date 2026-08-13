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Александър Василев достигна до четвъртфиналите на тенис турнир в Сърбия след успех над Джордж Лазаров

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Спорт
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По-късно днес Александър Василев ще участва и в надпреварата на двойки,

Александър Василев достигна до четвъртфиналите на тенис турнир в Сърбия след успех над Джордж Лазаров
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Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният българин, който е поставен под номер 7 в основната схема, спечели срещу сънародника си Джордж Лазаров след 6:1 в първия сет и отказване на 21-годишния Лазаров след 34 минути игра.

Третият българин в турнира поединично Александър Толев ще играе по-късно днес срещу руснака Андрей Чепелев.

По-късно днес Александър Василев ще участва и в надпреварата на двойки, където заедно с руснака Тимофей Дерепаско ще се изправят срещу четвъртите поставени руснаци Антон Аржанкин и Вардан Манукян за място в полуфиналите.

Също при дуетите Алекс Ганчев и партньорът му Саша Маес (Люксембург) ще играят четвъртфинал срещу Душан Обрадович (Сърбия) и Стефан Хайта (Румъния).

#Джордж Лазаров #Александър Василев

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