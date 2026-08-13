Росица Денчева победи Денислава Глушкова и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнир в Сърбия

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

19-годишната Денчева поведе с 6:2, 4:1, преди друга националка на България Денислава Глушкова да прекрати участието си в мача.

Глушкова проби първа в двубоя, за да поведе с 2:1, но Денчева отговори с пет поредни спечелени гейма и затвори първия сет с 6:2. Във втората част Денчева спечели три поредни гейма от 1:1 до 4:1, като при този резултат Глушкова се отказа.

За място на полуфиналите Денчева ще играе срещу победителката от мача между шестата поставена Катерина Заватска (Украйна) и Леа Бошкович (Хърватия).

Преди този мач 22-годишната Глушкова постигна две победи в квалификациите, а в първия кръг на основната схема елиминира водачката в схемата и №112 в световната ранглиста Даря Семенистая (Латвия). Предната седмица Глушкова стана и вицешампионка на сингъл на друг турнир в Куршумлийска Баня (Сърбия).

Росица Денчева продължава участието си и в надпреварата на двойки. Днес на четвъртфиналите тя ще играе в тандем с Варвара Паншина (Русия) срещу Лиза Заар (Швеция) и Катерина Заватска (Украйна).