Денислава Глушкова победи водачката в схемата на турнир в Сърбия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка елиминира водачката в схемата и №112 в световната ранглиста Даря Семенистая (Латвия) със 7:6(8), 4:6, 5:3 (40:15) и отказване на латвийката при този резултат. Срещата продължи 4 часа и 2 минути.

Глушкова, която записа две победи в квалификациите, навакса на три пъти пробив пасив и спаси сетбол при 4:5 в първия сет. Частта беше решена в тайбрек, в който българката поведе с 6:3. След като пропусна три сетбола, Глушкова спечели две поредни точки след 6:6 и затвори тайбрека с 8:6.

Националката на България изостана с 3:5 във втория сет, но успя да върне пробива за 4:5. Семенистая обаче отново спечели подаването на Глушкова и изравни резултата в сетовете след 6:4.

В третата решителна част Глушкова изостана с 1:3, но направи обрат и поведе с 5:3. При този резултат българката стигна до два мачбола при 40:15, но в този момент Семенистая прекрати участието си в двубоя.

Във втория кръг Глушкова ще играе срещу друга националка на България – Росица Денчева, която по-рано днес победи със 7:5, 6:1 представителката на домакините Наталия Сенич.

Вчера Денчева се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Варвара Паншина (Русия) победиха убедително с 6:2, 6:2 Юцзя Хуан и Ин Джан (Китай).

За място на полуфиналите Денчева и Паншина ще играят срещу победителките от двубоя между третите поставени Габриела да Силва Фик и Теника Макгифин (Австралия) и Лиза Заар (Швеция) и Катерина Заватска (Украйна).

Друга българска представителка Лия Каратанчева ще играе на двойки в тандем с Деспина Папамихаил (Гърция). Двете ще започнат участието си с мач срещу Елена Милованович (Сърбия) и Кристина Новак (Словения).