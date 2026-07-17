Часове с линейка, километри пеша до пациента: Битката на спешните медици в планината

Близо 6000 повиквания е отчел единният европейски номер за спешни повиквания 112 през последното денонощие, съобщиха от МВР.

Най-много са сигналите за Спешна медицинска помощ – близо 2000. Сигналите за катастрофи са близо 300.

Стандартът за спешната помощ предвижда линейката да пристигне на адрес до 8 минути. В някои отдалечени райони обаче, заради труднопроходими пътища, времето за достигане може да бъде от 1 до 12 часа.

Такъв е и примерът от Крумовград, където половината от лекарските практики са незаети, а всички работещи лични лекари са в града. Общината е с най-много населени места в България – 79 села и 403 махали. За хората там границата между живота и смъртта е времето, за което линейката ще стигне до тях.

На 58 години Бекир Ахмед е с два инфаркта, инсулинозависим диабет и много придружаващи заболявания. Живее в махала Лъжичник на село Бук – близо до границата с Гърция. Бекир е в криза, затова близките му подават сигнал до Спешния филиал в Крумовград.

"Сигналът е приет. Чакайте колата."

12 години Димитър Стоев кара линейки по планинските пътища, които са изпитание дори за пилотите на рали.

Димитър Стоев, шофьор на линейка:

– Рискувате ли живота си?

– Рискуваме. Винаги.

Това не е околовръстното на София. 28 километра са от Крумовград до центъра на махала Лъжичник – линейката ги изминава за 40 минути.

Оттам екипът тръгва пеш в планината. Чака ги още километър до дома на изпадналия в криза Бекир.

Ерджан Ахмед, отговорник на филиала на „Спешна помощ“ в Крумовград:

„Пациентът е без опасност за живота. С болки в корема. Приложихме му лекарства, направихме му ЕКГ. Няма остра промяна, която да налага транспорта му.“ БНТ: Ако се наложи? При тези пътища?

– Ако се наложи, се налага да пренасяме пациента до санитарния автомобил с шофьора.“

– На ръце?

– На носилката и на ръце до санитарния автомобил.“

– Почти километър е?

– Ами, както се падне.“

Зимата, в снежните преспи, сред вълците в обезлюдените села, борбата е за оцеляване. Затова в Крумовград наричат медиците „герои“.

Д-р Атанас Митков, директор на ЦСМП – Кърджали: „Колежката тръгна вечерта към адрес, съпроводена с екипи на пожарната. Наложи се да преспят в едно село и на другия ден сутринта, около 10.00 часа сутринта, стигнаха до пациента.“

Според стандарта за спешната медицинска помощ медиците трябва да стигнат до пациента за 8 минути. Законите на планината обаче са други.

Тук има махали, където дори медицинският хеликоптер не може да стигне. Някои от населените места са на повече от 50 километра от Крумовград.

Неждие Акиф, заместник-кмет на община Крумовград: „Затова спешната помощ се превръща в жизненоважна за всички жители и населени места на територията на община Крумовград.“

Над 800 квадратни километра, 500 села и махали и само 24 медици. Това е Спешната помощ на Крумовград.