ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Европейско първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

Новите звезди идват. Над 1100 състезатели от цяла Европа се събират в сърцето на континента в италианския град Риети, за да си оспорват медалите в 40 дисциплини.

22 българи също ще се борят за място сред най-добрите.

Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България има общо девет отличия - две златни, три сребърни и четири бронзови.

Сред българските медалисти в историята на европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.

Вижте пълния състав ТУК!

Програма на преките предавания по БНТ 3:

16 юли, четвъртък: 10:30 ч., 16:30 ч.

17 юли, петък: 09:25 ч., 17:00 ч.

18 юли, събота: от 09:30 ч. на сайта, и по БНТ 3 след края на волейболната среща България - Китай, 16:40 ч.

19 юли, неделя: 11:15 ч., 17:15 ч., от 20:30 само на сайта.

Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 години от 16 до 19 юли по БНТ 3!