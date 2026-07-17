Десет българи застават на старт във втория ден на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години продължава в италианския град Риети.

Днес, 17 юли е вторият ден от състезателната програма.

Десет българи застават на старт в дисциплините 100 м, 200 м, 400 м, скок дължина, троен скок и копие.

Ето кой са те и кога стартират:

9:25 българско време – Мария Илиева – копие девойки – квалификация

10:45 – Теодора Андреева – чук девойки – квалификация

10:50 – Михаела Михайлова – копие девойки – квалификация

12:45 – Илиян Марков и Стилиян Орлинов – скок дължина юноши – квалификация

12:57 – Мирела Минчева 200 м девойки – серии

16:00 – Виктория Ангелова и Сияна Стоянова – троен скок девойки – квалификация

17:56 – Васил Антонов – 400 м юноши – полуфинал

18:24 – Софи Димитров – 100 м девойки – полуфинал

18:49 – Дилян Чернополски – 100 м юноши – полуфинал

20:20 – финал на 100 м девойки

20:35 – финал на 100 м юноши