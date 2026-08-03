Шест атлети ще представят България на европейското в Бирмингам

България ще бъде представена от 6 атлети на предстоящото европейско първенство за мъже и жени в Бирмингам (10-16 август). Надпреварата ще бъде предавана пряко по БНТ 1 и БНТ 3.



Божидар Саръбоюков ще участва в коронната си дисциплина – скок на дължина. В тройния скок при жените ще ни представят Габриела Петрова и Александра Начева. В спринта на 100 м ще стартира Христо Илиев, а при жените на 200 м Кристен Радуканова. В маратона при жените ще участва Маринела Нинева.



На 5 август от 11 ч в хотел „Витоша“ ще се проведе среща с медиите на участниците ни на Евро 2026.