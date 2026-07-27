Якоб Ингебригтсен ще се завърне от контузия на eврошампионата по лека атлетика

Двукратният олимпийски шампион Якоб Ингебригтсен ще се състезава за първи път тази година на Европейското първенство по лека атлетика следващия месец в Бирмингам, обяви норвежкият бегач.

25-годишният лекоатлет на средни и дълги разстояния е извън строя поради проблем с ахилесовия мускул, откакто се състезава на световното първенство през септември миналата година. Той претърпя операция по-рано тази година.

„Чувал съм, че Бирмингам е хубав по това време на годината“, написа Ингебригтсен в Instagram, като маркира официалния акаунт на събитието.

Говорителят на олимпийския шампион на 5000 м Еспен Сколанд потвърди пред норвежката телевизия NRK, че Ингебригтсен ще се състезава в Бирмингам, но все още не е решено на кои разстояния.

Ингебригтсен също спечели златото на 1500 м на Олимпийските игри в Токио.

„Той с нетърпение очаква да се завърне. Това е огромно облекчение и е развълнуван“, каза Сколанд.

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 от 10 до 16 август.