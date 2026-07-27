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Якоб Ингебригтсен ще се завърне от контузия на eврошампионата по лека атлетика

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Спорт
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Гледайте турнира пряко по БНТ 3 от 10 до 16 август

Якоб Ингебригтсен
Снимка: БТА
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Двукратният олимпийски шампион Якоб Ингебригтсен ще се състезава за първи път тази година на Европейското първенство по лека атлетика следващия месец в Бирмингам, обяви норвежкият бегач.

25-годишният лекоатлет на средни и дълги разстояния е извън строя поради проблем с ахилесовия мускул, откакто се състезава на световното първенство през септември миналата година. Той претърпя операция по-рано тази година.

„Чувал съм, че Бирмингам е хубав по това време на годината“, написа Ингебригтсен в Instagram, като маркира официалния акаунт на събитието.

Говорителят на олимпийския шампион на 5000 м Еспен Сколанд потвърди пред норвежката телевизия NRK, че Ингебригтсен ще се състезава в Бирмингам, но все още не е решено на кои разстояния.

Ингебригтсен също спечели златото на 1500 м на Олимпийските игри в Токио.

„Той с нетърпение очаква да се завърне. Това е огромно облекчение и е развълнуван“, каза Сколанд.

Гледайте турнира пряко по БНТ 3 от 10 до 16 август.

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# Якоб Ингебригтсен

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