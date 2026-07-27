За втора поредна година колоездачите счупиха рекорда за средна скорост на Тур дьо Франс през 2026 г.

Със средна скорост от 43 км/ч, Тур дьо Франс 2026 влиза в историята като най-бързия в историята. За втора поредна година колоездачите счупиха рекорда на най-престижното състезание в света. Следвайки неудържимия Тадей Погачар и въпреки знойните условия, пелотонът регистрира ново постижение.

Словенецът спечели за пети път обиколката на Франция в неделя, 26 юли, въртейки педалите с изключително темпо и тази цифра се дължи най-много на него.

Според данни, предоставени от Tissot, официалният хронометрист на състезанието, и събрани от RMC Sport, 27-годишният словенец е завършил 3197 км и 21 етапа между Барселона и Париж за 73 часа, 56 минути и 26 секунди, със средна скорост от 43,227 км/ч.

Никога преди победител в Тур дьо Франс не е карал толкова бързо през всичките три седмици на състезанието, което прави изданието от 2026 г. най-бързото в историята. Тадей Погачар спечели обиколката през 2025 г. с рекорд на средната скорост от 42.849 км/ч, превръщайки изданието тогава в най-бързото в историята. Преди това през 2022 година следвайки победителя Йонас Вингегард, състезателите поставиха нов стандарт - 42,031 км/ч., когато за първи път пелотонът премина границата от 42 км/ч.

Друг елемент, подсилващ изключителния характер на Тур дьо Фрарс 2026: 11-ият етап от Виши до Невер с дължина 161.3 километра, беше изминат с изключителна скорост от 50,91 км/ч на 15 юли, превръщайки се в най-бързия етап в историята. Победител стана норвежкият спринтьор Сьорен Вереншолд. Преди това рекордът държеше италианецът Марио Чиполини, който преди 27 години става победител в 4-ия етап между Лавал и Блоа със средна скорост от 50,355 км/ч.