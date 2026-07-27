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Пол Сексас: Първата ми цел е да се кача на подиума на Тур дьо Франс, а след това и да спечеля

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Французинът завърши на 4-то място в генералното класиране

френският вундеркин пол сексас оправда очакванията даде ясна заявка бляскава кариера колоезденето
Снимка: БГНЕС
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Пол Сексас беше една от основните атракции в 113-тото издание на Тур дьо Франс и оправда всички очаквания, които бяха поставени върху него.

На 19 години Пол Сексас (Decathlon-CMA CGM) той се превърна в най-младия колоездач, участвал в състезанието от 1937 г. насам. Французинът завърши на 4-то място в генералното класиране. Освен това той счупи рекорд, превръщайки се в най-младия колоездач, облякъл бялата фланелка за най-добър млад колоездач след финала на 14-ия етап.

Роденият в Лион Пол записа две трети места - в 10-ия и в 14-ия етап и завърши четвърти в етап 3 и в индивидуалното бягане по часовник.

Запитан лудост ли е, че миналата година е гледал Погачар по телевизията, а сега е бил наравно с него в най-трудните планински проходи в света по време на състезанието, той отговори:

"Лудост е. Но не бих казал, че все още сме наравно. Мисля, че Тадей е на друго ниво в момента. Но тренираме всеки ден, за да се състезаваме срещу него и останалите. Много съм щастлив, че мога наистина да се състезавам с тези момчета. Както казахте миналата година, гледах го по телевизията, а сега се състезавам срещу тях. Така че това е истински източник на гордост за мен и мисля, че в момента съм напълно погълнат от това."

Той говори и за силната връзка с дядо си, който е неговият най-голям фен и е този, който е предал страстта към колоезденето на младия Пол.

"Не съм го виждал от известно време, но последният път, когато го видях, беше на бягането по часовник в Евиан-ле-Бен. Не беше далеч от дома му и честно казано, беше истински източник на гордост да мога да бъда там и той да е там, за да ме види. Честно казано, той следи Тур дьо Франс по-дълго, отколкото аз съм се родил. И да мога да бъда пред него по телевизията сега и да мога да му доставя тази тръпка, е наистина силно чувство за мен", обясни Сексас.

Сексас беше запитан какво мисли за високата оценка на Тадей Погачар, който има само похвали към него.

"Това със сигурност е много хубав комплимент. Мисля, че все още има дълъг път, много работа за вършене. В момента съм четвърти, не първи. Така че, много работа предстои. Мисля, че засега картите са в наши ръце. Сега зависи от нас да работим усилено и да правим нещата правилно. Но все пак е добре, че вече ги имаме. Наистина ще тренираме за това", отговори той.

Как самият Погачар вдъхновява Пол Сексас?

"Честно казано, мисля, че изпитвам възхищение и това, което прави той е много впечатляващо. Когато го видите да атакува в подножието на Алп д'Юез, само след един километър, си мислите: „Няма много какво да направя.“ Никой не се опитва да се справи. Вижда се, че той наистина е на друго ниво, както казах. Разбира се, изпитвам възхищение, защото той е човек, който вече е спечелил пет пъти Тур дьо Франс. Той е част от много селектиран клуб и, честно казано, това е възхитително, и той е наистина велик шампион", каза Сексас.

На въпроса цел номер 1 ли е за него да спечели Тур дьо Франс един ден, той отговори:

"Разбира се. Сега съм четвърти. Така че, естествено, целта ще бъде да се справя по-добре: първо, да се кача на подиума, а след това, стъпка по стъпка, да се опитам да го спечеля един ден. Мисля, че сега знам, че мога да издържа три седмици. Но все пак е истинско удоволствие може би да мога да го направя един ден. Това ще бъде голяма гордост за мен."

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#Пол Сексас #Тур дьо Франс 2026

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