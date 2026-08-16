Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на европейското по бокс

Владимир Давидов и Джан Фикрет се класираха за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия.

Младите български таланти постигнаха две победи в рамките на деня и така се доближиха на стъпка от спечелване на медал.

В категория до 65 килограма Давидов победи с дисквалификация Ахилеас Цепидас (Гърция). Така той се класира за четвъртфиналите, където във вторник ще се изправи срещу Сурен Катвалян (Армения).

Джан Фикрет (75 кг) отстрани с 4:1 гласа Йегит Севилмъш (Турция). Той проведе тежка битка, но заслужи място в следващия кръг. Там във вторник националът ще боксира за медал срещу Юстин Киз (Германия).

Поражение на турнира снощи допусна Октай Назифов. В категория до 50 килограма националът отстъпи на украинеца Денис Деменко с 1:3 съдийски гласа.