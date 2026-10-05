Българският олимпийски комитет се усъмни в твърдения на Станка Златева

Твърденията в жалбата на г-жа Станка Златева, че е била спряна от участие в Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) на 19 март 2025 г. като председател на Българската федерация по борба, не отговорят на истината, твърдят от БОК.

Решението за участие се взима от Мандатната комисия, в която мнозинство към онзи момент имаше старото ръководство. Мандатната комисия е взела предвид единствено информацията от Агенцията по вписванията. Г-жа Златева е вписана като председател на 20 март 2025 г. или ден след провеждане на Общото събрание на БОК.

По отношение на оттеглянето на исковата молба: Станка Златева е упълномощила лично и изрично адв. Николай Димитров от САК, да представлява Сдружение БФБ по ТД 697/2025 по описа на СГС, като му е предоставила и правото да се отказва от исканията на ищцовото сдружение.

На 28 април 2026 г. адв. Димитров е подал до СГС по електронен път молба за отказ от исковата молба, подписана с неговия електронен подпис. Въз основа на подадената молба и представеното пълномощно Софийският градски съд с определение от 30 април 2026 г. е прекратил производството по делото.

Легитимното ръководство на БОК няма отношение към извършеното процесуално действие. Определението за прекратяване не е обжалвано и е влязло в сила.

В заключение възприемаме изявлението на г-жа Станка Златева като нов опит да бъде продължена срамната сага и негативна кампания по отношение на БОК. Припомняме също така, че за набедяване се носи наказателна отговорност и ръководството на БОК очаква публично извинение.