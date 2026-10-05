УС на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар

На заседание, проведено на 5 октомври 2026 г., Управителният съвет (УС) на Българската федерация по борба (БФ Борба) взе решение за освобождаването на Белчо Горанов от длъжността генерален секретар на БФ Борба. Решението е взето по предложение на председателя на федерацията Станка Златева.

УС на БФ Борба взе решение и да оттегли кандидатурата на Белчо Горанов за член на ръководните органи на Международната организация на световната борба (UWW).

Като мотив за предложението си Станка Златева посочи действия, свързани с оттеглянето на жалбата на БФ Борба срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Златева заяви, че лично е подписала жалбата срещу избора на Лечева, защото гласувалият от името на БФ Борба Христо Маринов своевременно е бил освободен от длъжност и отговорност като председател на федерацията от Общото й събрание и не е имал право да я представлява.

"Никога не съм подписвала документ за оттегляне на жалбата и не съм упълномощавала никого да извърши подобни документни престъпления, въпреки настоятелните искания от страна на г-н Белчо Горанов и на г-жа Весела Лечева", категорична беше Станка Златева пред членовете на УС.

По този повод УС на БФ Борба взе решение да сезира Софийска градска прокуратура за проверка на действията на Белчо Горанов, Данаил Димов и Весела Лечева, свързани с прекратяването на съдебния спор относно избора на председател на БОК и последващото вписване на Весела Лечева като председател на организацията.

БФ Борба ще предостави на прокуратурата всички документи и информация, с които разполага, за да бъдат изяснени обстоятелствата около действията на посочените лица.

Председателят на БФ Борба беше категорична, че случващото се около БОК не може да бъде разглеждано отделно от процесите в българската борба и опитите за промяна на курса, по който федерацията върви от 2025 г.

"Този казус е в пряка връзка със случващото се в момента в българската борба и опитът за разцепление обслужва икономически и политически интереси", подчерта още Станка Златева.

УС на БФ Борба заявява, че ще продължи да защитава интересите на федерацията и нейните клубове и ще предоставя пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на всички обстоятелства по случая.