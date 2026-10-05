България спечели четири медала на Европейската купа по фехтовка с оръжие шпага за кадети и кадетки до 17 г. в Солун

Два златни и два бронзови медала за българските състезатели.
Българската фехтовка записа изключително силно представяне на Европейската купа по фехтовка с оръжие шпага за кадети и кадетки до 17 години в Солун, Гърция.
В надпреварата участваха повече от 150 състезатели от 21 държави, а българските представители спечелиха два златни и два бронзови медала.
При кадетките Ива Стоянова постигна впечатляващ успех и спечели златния медал в индивидуалната надпревара. Въпреки че е с три години по-малка от максималната възраст за категорията, Стоянова демонстрира отлична форма, характер и класа, като се пребори с конкуренцията и заслужено се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.
Ива Стоянова е състезател на клуб Черно море, а неин треньор е Живко Чавдаров.
Успехът при кадетките бе допълнен и с бронзов медал в отборната надпревара. Българският тим бе в състав: Ива Стоянова и Владислава Савченко от клуб Черно море, както и Радостина Куртакова и Елена-Никол Иванова от клуб Пентатлон – Пазарджик.
При кадетите България също стигна до златото в индивидуалната надпревара. Габриел Петров от клуб Пентатлон – Пазарджик спечели златния медал на шпага, като показа отлична подготовка и увереност в решителните моменти. Негов треньор е Димитър Кестенов.
Българският отбор при кадетите също се качи на почетната стълбичка, завоювайки бронзов медал в отборното състезание. За успеха допринесоха Симеон Серев, Даниел Куртаков от Пентатлон – Пазарджик, Ясен Даков от клуб София и Павел Колев от клуб Черно море – Варна.
Резултатите в Солун са особено ценни за българската фехтовка, тъй като младите състезатели имаха възможност да премерят сили с едни от най-добрите представители на Европа в тази възрастова група.
„Много съм доволен от представянето, защото беше много силно състезание и беше важно да премерим сили с най-добрите от Европа. Щастлив съм от видяното и с още повече работа по клубовете съм сигурен, че добрите резултати ще бъдат надградени и ще вземем водещо място в европейската, а защо не и в световната ранглиста на шпага“, заяви Живко Чавдаров, мениджър на оръжие шпага в Българската федерация по фехтовка.