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Алан Дзабиев с място на репешажите на световното по борба

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Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
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Българският национал до 20 години с възможност да спечели бронза на шампионата за младежи и девойки в Братислава.

Алан Дзабиев с място на репешажите на световното по борба
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Алан Дзабиев ще участва на репешажите на световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава, Словакия.

Бронзовият медалист от Еврошампионата до 23 години стартира с туш срещу Жавокхир Шодияров (Узбекистан) в категория до 130 кг на класическия стил, а на четвъртфиналите загуби с 0:9 от Али Илясов (Русия) - световен и европейски шампион до 20 години.

Съперникът му стигна финала и Дзабиев в понеделник ще спори на репешажите, където очаква победителя от мача между турчин и арменец. При успех той ще излезе за бронза срещу Есам Хюсеин (Египет) - шампион на Африка до 20 години този сезон.

Другите двама български представители днес – Христо Валентинов (77) и Валентин Валентинов (87) загубиха в първия кръг ва първенството и отпаднаха.

Във втория ден от шампионата в Братислава на тепиха излизат Калоян Иванов (55), Кристиян Миленков (67) и Радостин Василев (97).

#Световно първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава #Алан Дзабиев

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