Шампионска титла за СК Илиана на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Състезателките на СК Илиана спечелиха титлата при девойки младша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли, категория Елит, което се провежда в столичната зала "София".

След композициите с пет въжета и с пет топки момичетата събраха 42.925 точки (20.900 и 22.025) и заслужиха още едно злато за клуба.

Среброто е за Левски 1 с 41.075 точки (19.950 и 21.125), а Левски-Триадица 2 допълни почетната стълбичка с 38.650 точки (19.975 и 18.675).

Президентът на БФХГ Илиана Раева връчи медалите на призьорите.

Главен съдия е Мария Петрова – трикратна световна шампионка и вицепрезидент на Техническия комитет по художествена гимнастика към Международната федерация по гимнастика. Неин заместник ще бъде Християна Тодорова – бронзова медалистка с ансамбъла на България от олимпийските игри в Рио де Жанейро, съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет на Европейската гимнастика.

По-късно днес надпреварата продължава с възрастовите групи девойки старша възраст и жени.