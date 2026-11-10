Олимпийската шампионка Мадлен Радуканова очаква второто си дете (ВИДЕО)

Едно от "златните момичета“ на България обяви, че със съпруга ѝ Божидар Темелков ще стават родители на момченце
Олимпийската шампионка по художествена гимнастика Мадлен Радуканова ще става майка за втори път. Радостната новина съобщи самата тя чрез публикация в социалните мрежи.
Едно от "златните момичета“ на България сподели видео, заснето на плажа, с което разкри, че със съпруга ѝ – джудиста Божидар Темелков, очакват момченце.
"Бебе №2 е на път и е… МОМЧЕ“, написа Радуканова към публикацията.
Двамата вече имат двегодишна дъщеря на име Карина, която скоро ще стане кака.
Мадлен Радуканова е част от историческия ансамбъл на България по художествена гимнастика, който спечели олимпийската титла на Игрите в Токио през 2021 година.
Заедно със Симона Дянкова, Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова тя донесе първото олимпийско злато за България в ансамбловата надпревара.
Олимпийските игри в японската столица първоначално трябваше да се проведат през 2020 година, но бяха отложени с една година заради пандемията от COVID-19.