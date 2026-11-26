Националните отбори на България за жени и за девойки започнаха силно участието си в квалификациите на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Сакаи, Япония.

При жените тимът в състав Михаела Антова, Сияна Филипова, Линой Георгиева, Андреа Христова, Далия Иванова, Дария Начева, Жаклин Найденова и Андреа Сарафова е трети след първото изиграване с оценка от 28.250. За родните грации това е дебют на шампионат на планетата. Преди българките са рускините отбори Експресия с 29.050 и Мадона с 28.450 точки.

Другият роден състав Team Bulgaria е на девета позиция до момента с 26.100 точки.

При девойките националният отбор в състав Евдокия Димитрова, Белослава Динчева, Рая Иванова, Виктория Ненчева, Ванеса Пандова, Михаела Пашова и Рая Рангелова е с втора по сила оценка след първия ден - 28.200. Лидер е Мадона Джуниър (Русия) с 28.500, а на трето място Виктория (Русия) с 27.900.

Етър Елит (Велико Търново) се нарежда на 17-о място с 23.850 точки.

Общо 72 отбора участват в Япония. Финалите на шампионата на планетата са насрочени за утре.