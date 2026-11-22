Ансамбълът на клуб Левски спечели златните медали на международния турнир по художествена гимнастика ""Sanix Cup“ 2026 в Япония. Българските състезателки се наложиха в конкуренцията на 20 отбора от цял свят и затвърдиха успешното представяне на страната ни в престижната надпревара.

Дария Киркова, Сияна Казъмска, Божидара Миткова, Вяра Младенова и Ванеса Гешева демонстрираха отлична форма още в квалификациите, които завършиха на първо място. Петте гимнастички запазиха високото ниво и във финала, където заслужено стигнаха до шампионската титла.

Това е трети триумф в турнира за настоящия състав на Левски. От клуба подчертаха, че българските ансамбли продължават да бъдат непобедени в историята на състезанието.

Треньор на шампионките е Теодора Паничарска, а водач на българската делегация в Япония е Татяна Янева. Адрияна Малинова участва в надпреварата като съдия.

Успехът е поредно признание за работата в клуб Левски и за силните традиции на българската художествена гимнастика на международната сцена.