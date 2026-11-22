Българските националки Радина Стоянова и Анастасия Пономаренко завоюваха общо пет медала - три златни и два сребърни, на 25-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика "Irina Deleanu Cup 2026“ в румънската столица Букурещ.

Двете грации триумфираха в отборната надпревара при девойките със сбор от 101.250 точки. Стоянова допринесе за успеха с 51.100 точки, а Пономаренко добави 50.150.

Радина Стоянова, която се подготвя под ръководството на Валентина Симеонова, постави отлично начало на българското участие. Тя спечели златния медал на обръч с оценка от 27.300 точки, а в последния ден на надпреварата прибави и сребърно отличие на лента с 23.800 точки.

Със златен медал беше белязано и завръщането на Анастасия Пономаренко на състезателния килим. Възпитаничката на Светлана Юриевна се наложи във финала на топка с оценка от 24.800 точки, а на бухалки заслужи среброто с 25.350 точки.

Така двете български състезателки приключиха участието си в Букурещ с по две индивидуални отличия и обща отборна титла, затвърждавайки силното представяне на страната ни в международната надпревара.

Съдия за България на турнира беше Валя Маркова.