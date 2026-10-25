Ясни са победителките при девойките на Държавното първенство по художествена гимнастика

Ясни са победителките при девойките старша възраст на Държавното първенство по художествена гимнастика, категория „Б“ индивидуално в Стара Загора.

Лияна Димова от Чар ДКС стана шампионка в многобоя със сбор от 37.400 точки. Само на 0.025 след нея остана Летисия Пиронова от Диляна с 37.375, а бронзовото отличие взе Никол Стоянова от Илиана с 37.275.

На топка Лияна Димова добави още една титла с 19.450 точки, а след нея останаха Ирина Георгиева от Алегро с 18.825 и Веслава Апостолова от Теа Денс с 18.775. На бухалки първа е Ивайла Йорданова от Грация с 19.850 точки. Второто място си поделиха Рабиа Нафузчи от Пирин ЕМ и Летисия Пиронова от Диляна с равен резултат от 19.650.

В отборната надпревара титлата спечели Академик 1 със 73.650 точки. Чар ДКС 1 завоюва среброто със 72.875, а Диляна 1 допълни почетната стълбичка със 71.125.