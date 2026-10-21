500 състезателки ще участват на държавното по художествена гимнастика в Стара Загора

Близо 500 състезателки от 65 клуба от страната ще участват на Държавното първенство по художествена гимнастика - индивидуално, категория „Б“, което започва днес в Стара Загора и ще продължи до 25 октомври. Надпреварата ще се състои в Общинската спортна зала „Стара Загора“, съобщиха от Община Стара Загора.

Първенството в отделните възрасти се организира от Българската федерация по художествена гимнастика и старозагорския клуб „Импала“.

В първия ден на килима излизат девойките старша възраст, които ще представят съчетания с обръч и топка. Състезателната програма започва в 9:30 ч., а награждаването е предвидено за 16:45 ч. От 17:00 ч. ще се проведе треньорски семинар с участието на Боряна Калейн, Марияна Памукова, Бранимира Маркова, Християна Тодорова, Невяна Владинова и Теодора Стоянова.

Официалното откриване на първенството е насрочено за 22 октомври от 13:50 ч. В четвъртък и петък ще се състезават момичетата до 9 и до 11 години, а през почивните дни - девойките младша възраст и жените. Последните състезания и награждавания са предвидени за 25 октомври.

Главен съдия на първенството е Марина Грозданова, а заместник-главен съдия е Божидара Рачева.