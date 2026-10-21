БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Позиция на прессекретариата на държавния глава по казуса...
Чете се за: 03:35 мин.
Евростат: Цените на горивата в България нарастват...
Чете се за: 03:15 мин.
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община...
Чете се за: 02:40 мин.
Започна огледът на кораба "Челси-3" с участието...
Чете се за: 01:22 мин.
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на...
Чете се за: 02:30 мин.
Полицейска акция в Община Белица
Чете се за: 01:32 мин.
Румен Радев за операцията в Сунгурларе: Схемата започва...
Чете се за: 02:15 мин.
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за...
Чете се за: 06:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вероник Балев спечели титлата в многобоя при девойки старша възраст на Държавния шампионат по художествена гимнастика категория „Б“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Художествена гимнастика
Запази

В отборната надпревара титлата е за Черно море 1.

илиана нов шампионски триумф държавното първенство художествена гимнастика
Снимка: БТА
Слушай новината

В Стара Загора беше дадено началото на най-мащабното Държавно първенство от календара на БФХГ - индивидуално, категория „Б“. Първи на килима излязоха представителките на девойки старша възраст, които определиха и първите медалистки на шампионата.

Вероник Балев от Елизабет-Ритмика спечели шампионската титла в индивидуалния многобой със сбор от 39.500 точки. Сиана Харизанова от Триумф завоюва среброто с 39.075, а Дария Йорданова от Черно море допълни почетната стълбичка с 38.725.

В отборната надпревара титлата е за Черно море 1 (Даниела Петкова и Дария Йорданова), със 76.950 точки, пред Триумф 1 (Рая Коршутова и Сиана Харизанова) със 76.675 и Елизабет-Ритмика 1 (Анджелина Ксар и Вероник Балев) със 76.050.

Шампионки на уредите при девойки старша възраст са: на обръч Светла Иванова (Нюанс - НСА) с 20.100 точки и на топка Даниела Петкова (Черно море) с 20.450 точки.

Главен съдия на първенството е Марина Грозданова, а заместник-главен съдия - Божидара Рачева. Домакини на надпреварата са БФХГ и КХГ Импала.

Свързани статии:

500 състезателки ще участват на държавното по художествена гимнастика в Стара Загора
500 състезателки ще участват на държавното по художествена гимнастика в Стара Загора
Общо 65 клуба ще бъдат част от шампионата в кагегория "Б".
Чете се за: 01:17 мин.
#Държавно първенство по художествена гимнастика за девойки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна - и ние трябва да сме на масата за преговори
2
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
3
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат...
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за предсрочното му освобождаване
4
Кметът на Горна Оряховица хвърли оставка, ОИК решава за...
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
5
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от дронове
6
Министърът на транспорта: Аз никога не съм говорил за останки от...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Спорт

Янаки Милев постигна трета поредна победа на сингъл на турнир във Флоренция
Янаки Милев постигна трета поредна победа на сингъл на турнир във Флоренция
Михаил Кукушкин сложи край на кариерата си със загуба от Стефанос Циципас на родна земя Михаил Кукушкин сложи край на кариерата си със загуба от Стефанос Циципас на родна земя
Чете се за: 01:12 мин.
Купа на елита: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 0:1 Купа на елита: Черно море - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) 0:1
Преместиха с ден мача на откриването на новия стадион "Българска армия" Преместиха с ден мача на откриването на новия стадион "Българска армия"
Чете се за: 01:17 мин.
Барселона загуби Дани Олмо за месец Барселона загуби Дани Олмо за месец
Чете се за: 00:55 мин.
Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада Ученически отбор по плажен волейбол търси помощ, за да участва на световна гимназиада
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море България и Турция ще засилят съвместните инициативи за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3" Засилени мерки за сигурност в Черно море, международни екипи разследват атаката срещу "Челси-3"
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва Протестите в Европа: От Франция до Албания социалното недоволство не стихва
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Арестите на кметове – задочен сблъсък между премиера Румен...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Спешен ремонт на Арабаконашния проход заради затворения тунел...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Арестът на кмета на Сунгурларе може да бъде удължен до 72 часа
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Преговори за мир в Украйна: Среща на Стив Уиткоф и Владимир Путин в...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ