Вероник Балев спечели титлата в многобоя при девойки старша възраст на Държавния шампионат по художествена гимнастика категория „Б“

В Стара Загора беше дадено началото на най-мащабното Държавно първенство от календара на БФХГ - индивидуално, категория „Б“. Първи на килима излязоха представителките на девойки старша възраст, които определиха и първите медалистки на шампионата.

Вероник Балев от Елизабет-Ритмика спечели шампионската титла в индивидуалния многобой със сбор от 39.500 точки. Сиана Харизанова от Триумф завоюва среброто с 39.075, а Дария Йорданова от Черно море допълни почетната стълбичка с 38.725.

В отборната надпревара титлата е за Черно море 1 (Даниела Петкова и Дария Йорданова), със 76.950 точки, пред Триумф 1 (Рая Коршутова и Сиана Харизанова) със 76.675 и Елизабет-Ритмика 1 (Анджелина Ксар и Вероник Балев) със 76.050.

Шампионки на уредите при девойки старша възраст са: на обръч Светла Иванова (Нюанс - НСА) с 20.100 точки и на топка Даниела Петкова (Черно море) с 20.450 точки.

Главен съдия на първенството е Марина Грозданова, а заместник-главен съдия - Божидара Рачева. Домакини на надпреварата са БФХГ и КХГ Импала.