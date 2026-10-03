СК Илиана с нов шампионски триумф на Държавното първенство по художествена гимнастика

СК Илиана продължи силното си представяне на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли в категория "Елит“. След успеха при девойките младша възраст клубът стигна до златото и при девойките старша възраст в столичната зала "София“.

Илиана 2 заслужи шампионската титла в многобоя със сбор от 43.625 точки. Ансамбълът получи 22.075 точки за изпълнението си с пет топки и 21.550 за композицията с пет ленти.

Сребърните медали останаха за Левски 2, който завърши със сбор от 42.525 точки. Съставът получи 22.000 точки на пет топки и 20.525 на пет ленти.

Успехът за СК Илиана беше допълнен от Илиана 1, който се нареди на третата позиция с 41.150 точки – 21.775 на пет топки и 19.375 на пет ленти.

Така клубът изпрати пореден успешен етап от държавния шампионат, след като по-рано през деня триумфира и в надпреварата при девойките младша възраст.

Държавното първенство в София продължава със състезанието при жените, а главен съдия на надпреварата е трикратната световна шампионка Мария Петрова.



