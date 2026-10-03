Марк Маркес триумфира в спринта в Япония и се доближи на седем точки от върха в MotoGP

Световният шампион Марк Маркес спечели спринтовото състезание за Гран при на Япония, 16-и кръг за сезона в MotoGP. Пилотът на Дукати Леново се възползва максимално от възможността на пистата "Мотеги“ и съкрати изоставането си от лидера в генералното класиране Хорхе Мартин на само седем точки.

Маркес направи отличен старт и още на първия завой успя да заеме по-добра позиция от своя сънародник и основен конкурент за първото място в шампионата. Испанецът запази предимството си до финала и не позволи на Мартин да го изпревари.

Пилотът на Априля Рейсинг демонстрира рекордно темпо в квалификационния ден, но не успя да го превърне в победа в спринта. Впоследствие Мартин получи наказание за напускане пределите на трасето и беше класиран на третата позиция.

От санкцията се възползва Диого Морейра. Бразилският пилот на Про Хонда завърши втори и постигна първия си подиум в MotoGP.

Победата на Маркес допълнително изостри битката за световната титла. Хорхе Мартин остава начело в генералното класиране с 313 точки, докато седемкратният световен шампион Маркес вече има 306 и още в неделното състезание може да излезе на върха.

Третата позиция в шампионата заема Марко Бедзеки от Априля Рейсинг с 268 точки.