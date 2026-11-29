Марк Маркес сложи край на една от най-забележителните кариери в историята на мотоциклетния спорт. Испанецът се сбогува с MotoGP пред родна публика във Валенсия, само два дни след като изненадващо обяви решението си да се оттегли.

Пистата "Рикардо Тормо“ се оцвети в червено в чест на шампиона, а огромен транспарант с надпис "Gracias Marc“ ("Благодарим ти, Марк“) украси трибуните. Пилотът на Дукати се появи с мотоциклет в червено и златисто в знак на почит към десетте си световни титли във всички класове.

"Беше много специален уикенд, много емоционален уикенд. Марк, професионалният пилот, ще спре, но Марк, човекът, продължава. Всички тези хора, които ми помогнаха – феновете и всички отбори, с които съм бил – винаги ще бъдат в сърцето ми“, заяви през сълзи испанецът пред TNT Sports.

Маркес, който през годините преодоля редица тежки контузии и хирургически интервенции, призна, че първоначално е възнамерявал да продължи кариерата си още два сезона.

"Планирах пенсионирането си на 35 години. Знаех, че следващите две години са последният ми договор, това вече беше решено. Но никога не съм планирал бъдещето си. Не можех да си представя преди седем години в Хонда, че ще завърша в отбора на Дукати и ще спечеля две шампионски титли. Винаги се опитвах да следвам инстинкта си, решенията си. Мисля, че това е правилното, защото вече бях на лимита и беше по-добре да спра“, обясни осемкратният шампион в MotoGP.

Испанецът, който си гарантира последната световна титла в предпоследния кръг от сезона в Португалия, все още няма конкретни планове за бъдещето си, но е категоричен, че няма да се раздели окончателно със света на мотоциклетния спорт.