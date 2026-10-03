БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Спортът превзе Перник с третото издание на "Панорама на спорта“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Запази

Единадесет клуба и Спортно училище "Олимпиец“ представиха своите дисциплини, а програмата ще завърши с традиционното нощно бягане

Спортът превзе Перник с третото издание на "Панорама на спорта“
Снимка: БТА
Слушай новината

Третото издание на „Панорама на спорта“ започна в Перник с 22 спортни презентации, чрез които жителите и гостите на града получиха възможност да се запознаят отблизо с дейността на местните клубове и различните възможности за практикуване на спорт.

Общо 11 спортни клуба, както и Спортно училище "Олимпиец“, разположиха свои шатри. В тях посетителите могат да видят характерна екипировка, медали, купи и други отличия. В инициативата се включиха и шампиони от представените спортове, които разговаряха с желаещите да научат повече за отделните дисциплини и клубове.

Главният експерт "Спорт“ в Община Перник и организатор на проявата Десислава Стойова подчерта, че инициативата е възможност спортът да заяви своето място в обществения живот на града. Част от местните клубове не са успели да се включат заради участия в държавни и международни състезания.

"Това е едно събитие, което се осъществява вече трета година, като началото беше поставено по желание на самите клубове. Ролята на общината е повече логистична и организационна. Девизът тази година е „Движението започва от теб“, заяви Стойова.

Тя определи спорта като феномен, който не разделя хората според тяхната възраст, пол или вероизповедание и предлага множество различни форми за изява.

Кулминацията на програмата ще бъде традиционното нощно бягане. Стартът ще бъде даден от централния площад "Кракра Пернишки“, след което участниците ще преминат през Градския парк и ще финишират отново на площада.

Всеки от включилите се в бягането ще получи светеща гривна, тъй като преди старта уличното осветление ще бъде изгасено. Преди това клубът по спортни танци „Стъпка по стъпка“ ще организира флашмоб с участниците.

За нощното бягане не е необходимо предварително записване, като желаещите трябва да бъдат на мястото на старта преди 19:00 часа.

#град Перник #"Панорама на спорта"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
1
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
2
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
4
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
5
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
6
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Още

Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
Спортни новини 03.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 03.10.2026 г., 20:50 ч.
Мирослава Минчева триумфира за Купа България на малокалибрен пистолет Мирослава Минчева триумфира за Купа България на малокалибрен пистолет
Чете се за: 01:05 мин.
Христина Пенева се класира за полуфиналите на Световната купа по скокове на батут в Ричоне Христина Пенева се класира за полуфиналите на Световната купа по скокове на батут в Ричоне
Чете се за: 01:32 мин.
България събра четири балкански държави на историческо футболно първенство за спортисти с интелектуални затруднения България събра четири балкански държави на историческо футболно първенство за спортисти с интелектуални затруднения
Чете се за: 03:42 мин.
България навакса 21 точки пасив, но остана на крачка от пълен обрат срещу Турция България навакса 21 точки пасив, но остана на крачка от пълен обрат срещу Турция
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ