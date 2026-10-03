Спортът превзе Перник с третото издание на "Панорама на спорта“

Третото издание на „Панорама на спорта“ започна в Перник с 22 спортни презентации, чрез които жителите и гостите на града получиха възможност да се запознаят отблизо с дейността на местните клубове и различните възможности за практикуване на спорт.

Общо 11 спортни клуба, както и Спортно училище "Олимпиец“, разположиха свои шатри. В тях посетителите могат да видят характерна екипировка, медали, купи и други отличия. В инициативата се включиха и шампиони от представените спортове, които разговаряха с желаещите да научат повече за отделните дисциплини и клубове.

Главният експерт "Спорт“ в Община Перник и организатор на проявата Десислава Стойова подчерта, че инициативата е възможност спортът да заяви своето място в обществения живот на града. Част от местните клубове не са успели да се включат заради участия в държавни и международни състезания.

"Това е едно събитие, което се осъществява вече трета година, като началото беше поставено по желание на самите клубове. Ролята на общината е повече логистична и организационна. Девизът тази година е „Движението започва от теб“, заяви Стойова.

Тя определи спорта като феномен, който не разделя хората според тяхната възраст, пол или вероизповедание и предлага множество различни форми за изява.

Кулминацията на програмата ще бъде традиционното нощно бягане. Стартът ще бъде даден от централния площад "Кракра Пернишки“, след което участниците ще преминат през Градския парк и ще финишират отново на площада.

Всеки от включилите се в бягането ще получи светеща гривна, тъй като преди старта уличното осветление ще бъде изгасено. Преди това клубът по спортни танци „Стъпка по стъпка“ ще организира флашмоб с участниците.

За нощното бягане не е необходимо предварително записване, като желаещите трябва да бъдат на мястото на старта преди 19:00 часа.