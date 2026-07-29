Якоб Ингебригтсен ще се състезава в бягането на 5000 м на еврошампионата по лека атлетика

Двукратният олимпийски шампион Якоб Ингебригтсен съобщи, че ще се състезава в бягането на 5000 метра на европейското първенство по лека атлетика следващия месец в английския град Бирмингам.

25-годишният норвежец ще се завърне на пистата след дълго отсъствие, след като в началото на годината претърпя операция на ахилесовото сухожилие на левия крак.

"Има ли по-добро място за завръщане от европейско първенство, от което имам толкова златни спомени. Ще бягам на 5000 метра на 10 август", написа Ингебригтсен в профила си в Инстаграм.

Финалът на 5000 метра е в първия ден на шампионата, който ще продължи до 16 август.

В съобщението не се казва за участие на 1500 метра, а норвежецът триумфира и в двете дисциплини на последните три европейски първенства - Берлин 2018, Мюнхен 2022 и Рим 2024.

Бягането за титлата на 1500 метра е на 15 август.

Ингебригтсен е олимпийски първенец на 1500 метра от Токио 2020 и златен медалист на 5000 метра от Игрите в Париж 2024. Той също така е двукратен световен шампион на 5000 метра.

"Здрав съм, тренировките вървят добре и след консултация с мое отбор преценихме, че няма причина да не се завърна в състезанията. Ако чакаш перфектната подготовка, перфектните условия и всичко останало, може да чакаш цял живот", коментира още норвежецът.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Jakob A. Ingebrigtsen (@jakobing)





Гледайте турнира пряко по БНТ 3 от 10 до 16 август.