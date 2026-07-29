Енчо Керязов изпрати Цанко Цанков към Ламанша с националния флаг

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с българския плувец Цанко Цанков преди предстоящия му опит да преплува Ламанша - едно от най-престижните и трудни изпитания в световното плуване в открити води.

По време на срещата Керязов връчи на Цанков българския национален флаг и му пожела успех в предстоящото предизвикателство, което е част от престижната поредица Oceans Seven.

"Вярвам, че с волята, постоянството и силния дух, които многократно сте доказвали, ще постигнете успех и в това предизвикателство. Вашите постижения са вдъхновение за младите хора и показват, че с труд, дисциплина и отдаденост могат да бъдат постигнати дори най-смелите цели“, заяви министър Енчо Керязов.

От своя страна Цанко Цанков благодари за подкрепата и увери, че ще даде всичко от себе си, за да преодолее поредното голямо изпитание в кариерата си.

До момента българският плувец успешно е преплувал пет от седемте маратона от веригата Oceans Seven – Гибралтарския проток, канала Каталина, пролива Кук, канала Молокай и Северния канал.

Подготовката на Цанков за Ламанша протича в морските води край Бургас, а опитът му да покори прочутия проток е планиран за периода между 19 и 26 август. Успешно преплуване ще го доближи само на едно предизвикателство от завършването на престижната световна серия.