България победи Португалия в първия си мач от европейското отборно първенство по бадминтон за юноши и девойки

Българските национали по бадминтон победиха Португалия в първия си мач от европейското отборно първенство за юноши и девойки, което се провежда в Татабаня (Унгария).

Надпреварата се провежда по нов формат относно сформирането на резултатите, а родните състезатели спечелиха двубоя с 2:0.

Утре България ще играе срещу Финландия.

Тимът е в състав Елена Попиванова, Виктория Попова, Мария Попова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова, Георги Рупцов, Теодор Митев, Стилиян Нановски, Патрик Димитров и Майкъл Попов.

В другия двубой от групата Полша срещу срещу Финландия с 2:0.