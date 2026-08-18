Ивет Горанова вдъхнови над 120 таекуондисти по време на лагера им в Панагюрище

Кметът на Панагюрище Желязко Гагов направи страхотна изненада на участниците в летния лагер на клуб „Таекуондо Фитнес НСА“. Над 120 деца, които тренират в клуба, ръководен от гл. ас. Димитър Аврамов, имаха възможност да се срещнат с една от най-обичаните български спортистки – олимпийската шампионка по карате от Токио 2020 Ивет Горанова.



Появата на Горанова предизвика истински фурор сред младите спортисти. Тя отговори на всички въпроси на децата, разказа им за своя път към олимпийската титла и се снима с всеки един от участниците.

Ивет Горанова сподели, че е започнала с карате на 9-годишна възраст и в началото дори не е знаела какво представлява спортът.

„На 9 години започнах с карате. Не знаех какво е карате. От моя град, който е малък – Долна Митрополия, реших да отида и да пробвам. Помня първата тренировка – удари, крака, някакви японски думи. Но понеже съм научена, с каквото се захвана, да го правя докрай, започнах да бъда постоянна в тренировките и да ходя постоянно“, разказа олимпийската шампионка.

Само година по-късно идва и първият златен медал.

„Една година по-късно спечелих първия си златен медал на един малък турнир в Кнежа. Бях много щастлива, че това е първият ми златен медал. И някак си десет години по-късно имах възможността да спечеля най-голямата си мечта – олимпийската титла“, добави Горанова.

Пред децата тя подчерта, че големите успехи се постигат постепенно и че всеки малък резултат е важна крачка напред.

„Няма как да отидем директно на високия връх и да искаме всички да сме олимпийски шампиони. И аз съм започнала с малък турнир, след това национално първенство, Балканско, европейско, световно – всичко постепенно. Трябва да се радваме на малките успехи и да искаме всеки един ден да сме с един процент по-добри от предния ден. Това е целта, която аз винаги съм гонила. Не винаги най-големият медал“, сподели олимпийската шампионка.

Тя даде и личен пример за това как трябва да се приемат победите и загубите.

„Днес тренирах добре, бях супер на тренировка, но вътре в себе си искам да съм по-добра. На турнира искам да стана първа. Или ако стана трета – добре, трета съм, супер, радвам се, имам медал. Следващия път искам да стана първа. Винаги трябва да оценяваме малките победи“, каза спортистката.

Горанова обърна специално внимание и на ролята на треньорите, родителите и семейството по пътя към успеха.

„Спортът не е само медали. Не винаги стигаме до най-големите медали, до златните медали, но е много важно да станем добри хора, да бъдем дисциплинирани, да бъдем упорити и да се научим, че не трябва да се отказваме, когато дойде труден момент. Напротив – трудните моменти са моментите, в които трябва да натиснем още повече и да дадем още повече от себе си, за да вървим напред и да ставаме все по-добри“, добави Горанова.

Олимпийската шампионка подчерта, че зад всеки голям успех стои екип от хора.

„Виждам, че имате голям екип от треньори, които са тук заради вас. Благодарение на тях вие сте тук и имате възможност да тренирате, да ставате добри спортисти и да изграждате себе си не само като спортисти, а и като личности. Споделяйте с тях, задавайте си въпросите, имайте им доверие и бъдете сигурни, че те искат да извадят най-доброто от всеки един от вас и да ви видят на най-високото стъпало“, увери олимпийската шампионка.

А накрая Ивет Горанова отправи към младите спортисти послание, което предизвика бурни аплодисменти:

„Никой не е успял сам. Никой. Нито аз, нито вие ще успеете сами. Целият екип около нас – треньори, семейство, родители – са хората, които ще ви помогнат да стигнете върха“, завърши Горанова.

Срещата в Панагюрище се превърна в истински празник за децата от „Таекуондо Фитнес НСА“, които не само се срещнаха със своя олимпийски идол, но получиха и ценен урок за постоянството, дисциплината и пътя към големите мечти.