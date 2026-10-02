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Силно българско присъствие на четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон в София

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Спорт
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Димитър Янакиев и Илиян Стойнов продължават при мъжете, Гергана Павлова е сред най-добрите осем при жените, а родни представители остават в битката във всички дисциплини

силно българско присъствие четвъртфиналите международния турнир бадминтон софия
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Българските състезатели продължават участието си на четвъртфиналите във всички дисциплини на международния турнир по бадминтон от сериите "Future Series“, който се провежда в столичната зала „Европа“.

При мъжете Димитър Янакиев и Илиян Стойнов намериха място сред най-добрите осем след по две победи в рамките на деня.

Поставеният под №4 Янакиев първо се справи с шотландеца Матю Уоринг с 21:19, 21:6, а след това не остави шансове на преминалия през квалификациите Николай Шън Чжан от Дания – 21:15, 21:7. В спор за място на полуфиналите българинът ще срещне Елиел Мелери от Финландия.

Осмият в схемата Илиян Стойнов също постигна две победи. Той надигра Нурулах Сарач от Турция с 21:17, 21:13, след което трябваше да прави обрат срещу индиеца Бхаргав Сомасундара. Българинът загуби първия гейм с 12:21, но измъкна втория с 21:19 и доминира в решителната част за 21:8. Следващото му препятствие е третият поставен Доминик Коприва от Чехия.

Янакиев и Стойнов приключиха участието си на двойки при мъжете във втория кръг след поражение с 22:24, 15:21 от поставените под №3 сърби Андрия Додер и Сергей Лукич.

Успешно продължава и Гергана Павлова. Водачката в схемата при жените спечели драматичен трисетов двубой срещу Мускаан Хан от Индия с 14:21, 22:20, 24:22. На четвъртфиналите Павлова ще се изправи срещу датчанката Мари Вискович.

Павлова остава в битката и при женските двойки, където заедно с Рая Пашова започва директно от четвъртфиналната фаза.

Цветомир Стоянов пък достигна до четвъртфиналите в две дисциплини. Той продължава при смесените двойки заедно с Таня Иванова, както и при мъжките двойки в тандем с Евгени Панев.

Международният турнир в София продължава в събота и неделя в бадминтон зала "Европа“.

#Future Series

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