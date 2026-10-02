Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд

Олимпийската медалистка спечели надпреварата на 10 метра пневматичен пистолет, а Илиева записа 251.8 точки във финала на пушка
Антоанета Костадинова спечели титлата при жените на 10 метра пневматичен пистолет на турнира по спортна стрелба за Купа България, който се провежда на стрелбищен комплекс "Гео Милев“ в София.
Състезателката на Светкавица зае първото място, а успехът на клуба беше допълнен от Мирослава Минчева, която завърши втора. Третото място и бронзовото отличие останаха за Зорница Бонева от Тракия.
Силен резултат беше регистриран и в надпреварата на 10 метра пушка при жените. Теа Илиева от Левски стигна до победата, като постави и нов държавен рекорд във финала – 251.8 точки.
При мъжете Стоян Пушков от Бургас спечели първото място в дисциплината малокалибрен пистолет 2 х 30. След него в крайното класиране се наредиха Самуил Донков и Димитър Събев.
Надпреварата за Купа България продължава и в събота. В програмата предстоят състезанията на спортен пистолет при жените, въздушен пистолет при мъжете и пушка 3 х 20 при жените.