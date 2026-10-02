БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте по БНТ 3 финалните битки от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Зрелищните тройни батъли във Freestyle, най-добрите моменти от шампионата и церемонията по награждаването ще бъдат излъчени днес от 18:30 часа

Гледайте по БНТ 3 финалните битки от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника
Слушай новината

БНТ 3 ще излъчи тази вечер от 18:30 часа най-зрелищните моменти от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника за 2026 година. Зрителите ще могат да видят решаващите битки в категория Freestyle, както и официалната церемония по награждаването на новите шампиони.

Националният шампионат се проведе в рамките на 11-ото издание на столичната Ърбан зона в Северния парк и събра хиляди зрители и почитатели на градските спортове. Една от кулминациите бяха тройните батъли във Freestyle, които определиха шампионите и носителите на квоти за международната сцена.

При мъжете над 16 години Крис Първанов спечели златния медал и държавната титла след оспорван финален троен сблъсък. Пламен Петров завърши втори, а бронзовото отличие заслужи Мартин Андонов.

Тримата медалисти си осигуриха правото да представят България на Световното първенство по калистеника, което ще се проведе в Рига, Латвия, през август 2027 година. Първанов триумфира в леката категория до 68 кг, Петров е представител на средната категория от 68,01 до 80 кг, а Андонов – на тежката категория над 80 кг.

При юношите до 16 години друг драматичен троен батъл определи за шампион Радостин Иванов.

Оспорвани бяха битките и в останалите дисциплини. В Power при леката категория титлата спечели Алекс Кръстев, докато в средната дивизия Теодор Русев надделя над Атанас Атанасов само с една точка.

В Endurance състезателите разполагаха с осем минути за изпълнение на задачата. Денислав Абаджиев спечели първата категория с време 5:25 минути, а при състезателите между 80 и 90 кг Борислав Гойгаджов заслужи златото, завършвайки сета за 6:17 минути.

Най-интересното от надпреварата в Северния парк, финалните сблъсъци и награждаването на призьорите може да гледате днес, 2 октомври, от 18:30 часа по БНТ 3.

#Държавно първенство по стрийт фитнес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската идентичност
1
Скопие реагира за костите на цар Самуил: Ще защитаваме македонската...
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са доказателства, че Мегеров е физическият извършител на престъплението
2
МВР-Пловдив за убийството на Илиян Филипов: Събрани са...
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
3
Убийството на Илиян Филипов: Повдигнаха обвинение на задържания
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар Самуил е знаменателен факт в нашата история
4
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Вижте как се променя движението в София за церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил
5
Вижте как се променя движението в София за церемонията по...
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви дизелово гориво
6
Спешна среща за горивата: ЕС обмисля освобождаване на резерви...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Още

Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд
Антоанета Костадинова триумфира за Купа България, Теа Илиева постави нов държавен рекорд
Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт" Никола Цолов и Радостин Кишишев в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.
Около 70 млади шахматисти се събират в Шумен за "Шахматната есен" Около 70 млади шахматисти се събират в Шумен за "Шахматната есен"
Чете се за: 02:20 мин.
Весела Лечева: Новият дом на БОК ще остане за десетилетия напред и трябва да подходим много внимателно Весела Лечева: Новият дом на БОК ще остане за десетилетия напред и трябва да подходим много внимателно
Чете се за: 02:05 мин.
Спортни новини 01.10.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 01.10.2026 г., 20:50 ч.
Тервел Пулев: Не може спортът да бъде оставен на самотек Тервел Пулев: Не може спортът да бъде оставен на самотек
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои утре в Солун
Церемония по предаването на останките на цар Самуил ще се състои...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София" 3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ