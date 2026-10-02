Гледайте по БНТ 3 финалните битки от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника

БНТ 3 ще излъчи тази вечер от 18:30 часа най-зрелищните моменти от Държавното първенство по стрийт фитнес и калистеника за 2026 година. Зрителите ще могат да видят решаващите битки в категория Freestyle, както и официалната церемония по награждаването на новите шампиони.

Националният шампионат се проведе в рамките на 11-ото издание на столичната Ърбан зона в Северния парк и събра хиляди зрители и почитатели на градските спортове. Една от кулминациите бяха тройните батъли във Freestyle, които определиха шампионите и носителите на квоти за международната сцена.

При мъжете над 16 години Крис Първанов спечели златния медал и държавната титла след оспорван финален троен сблъсък. Пламен Петров завърши втори, а бронзовото отличие заслужи Мартин Андонов.

Тримата медалисти си осигуриха правото да представят България на Световното първенство по калистеника, което ще се проведе в Рига, Латвия, през август 2027 година. Първанов триумфира в леката категория до 68 кг, Петров е представител на средната категория от 68,01 до 80 кг, а Андонов – на тежката категория над 80 кг.

При юношите до 16 години друг драматичен троен батъл определи за шампион Радостин Иванов.

Оспорвани бяха битките и в останалите дисциплини. В Power при леката категория титлата спечели Алекс Кръстев, докато в средната дивизия Теодор Русев надделя над Атанас Атанасов само с една точка.

В Endurance състезателите разполагаха с осем минути за изпълнение на задачата. Денислав Абаджиев спечели първата категория с време 5:25 минути, а при състезателите между 80 и 90 кг Борислав Гойгаджов заслужи златото, завършвайки сета за 6:17 минути.

Най-интересното от надпреварата в Северния парк, финалните сблъсъци и награждаването на призьорите може да гледате днес, 2 октомври, от 18:30 часа по БНТ 3.