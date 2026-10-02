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Българин победи Магнус Карлсен и се превърна в световна сензация в социалните мрежи

Радостин Любомиров от Радостин Любомиров
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Спорт
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27-годишният създател на съдържание Волен Дюлгеров надви своя идол в онлайн блиц партия, а емоционалната му реакция събра милиони гледания

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Българинът Волен Дюлгеров постигна победа, за която доскоро едва ли е мечтал – надделя над Магнус Карлсен в онлайн турнир по шахмат. Успехът на 27-годишния създател на съдържание бързо предизвика огромен интерес, а емоционалната му реакция след партията се превърна в истинска сензация в социалните мрежи.

Дюлгеров прекарва по около осем часа дневно пред компютъра, където създава съдържание, докато играе любимата си игра. По време на поредния онлайн турнир обаче срещу името му се появява това на Магнус Карлсен – световния шампион в периода 2013–2023 година и шахматиста, когото самият Волен определя като свой идол.

"Почна партията, виждам Магнус Карлсен срещу мен с белите фигури. Аз полудях и си скъсах тениската. Още от началото, нито един ход не е изигран. Той е мой идол. Когато ме питат кой ти е любимият шахматист, казвам Магнус Карлсен“, разказва Дюлгеров

В блиц партията Карлсен допуска грешка, от която българинът успява да се възползва. Постепенно Волен осъзнава, че пред него се открива възможност да победи едно от най-големите имена в историята на шахмата.

Когато успехът вече е факт, емоциите вземат връх. Реакцията му пред камерата се оказва почти толкова популярна, колкото и самата победа.

Само за броени часове кадрите започват да се разпространяват в социалните мрежи. Геогеров получава огромен брой поздравления, последователите му се увеличават, а едно от кратките видеа с реакцията му достига около три милиона гледания за по-малко от два дни.

"Страшно много хора ме поздравяваха, правиха видеа. Целият свят просто полудя. В Instagram Short има три милиона гледания. Хората казват, че това е най-доброто шахматно видео, правено някога“, споделя българинът.

Зад забавните реакции и съдържанието в социалните мрежи обаче стои и друга кауза. Всяка неделя Волен играе благотворително, като дарява средства за всеки свой ход, оценен като „брилянтен“.

Именно тази страна от дейността си Геогеров определя като една от най-важните за него. Той иска популярността му да бъде използвана не само за забавление, но и за отправяне на положителни послания към аудиторията.

"Като бъдеш добър човек, да помагаш, да промотираш добро – това ме мотивира. Това искам да правя“, казва Волен.

Така една блиц партия срещу неговия шахматен идол се превърна в момент, който за часове направи 27-годишния българин разпознаваем сред огромна международна аудитория – с победата над Магнус Карлсен, но и с неподправената реакция след нея.

#Волен Геогеров #Магнус Карлсен

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