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Никола Цолов: Вярвам, че ще стигна до Формула 1 - готов съм за този момент

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Спорт
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Българският пилот е уверен, че може да направи следващата голяма крачка в кариерата си и обещава да бъде максимално подготвен за решителните стартове до края на сезона

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Никола Цолов вярва, че един ден ще стигне до Формула 1 и е убеден, че още сега е готов за подобна възможност. Българският автомобилен талант говори за голямата си цел в специално интервю за БНТ, което зрителите ще могат да гледат в предаването "Арена спорт“ в неделя, 4 октомври, от 12:30 часа по БНТ 1.

Цолов не крие амбициите си и е категоричен, че Формула 1 остава крайната цел по пътя му в моторните спортове.

"Когато и да се случи, аз смятам, че от днешния ден, така да кажем, понеже си говорим сега, съм готов за него. Аз вярвам, че ще стигна дотам някой ден в живота ми“, заяви Никола Цолов пред БНТ.

Българинът заема втората позиция в генералното класиране след кръга в Баку, а пред него остават още важни изпитания до края на сезона. Все още има въпросителни около провеждането на последните два старта, планирани за края на ноември и началото на декември.

По думите на Цолов информацията, с която разполага отборът, е, че състезанията трябва да се проведат, но окончателна сигурност на този етап няма.

"Информацията, която са ни казали, е, че ще се случат последните две състезания. Но това е нещо, което не може да се предвиди със сигурност. Това е нещо, което до последно няма да се знае според мен“, обясни българският пилот.

Независимо от неизвестните около календара, Цолов е решен да бъде напълно готов, ако двата старта се състоят. Амбицията му е отново да се бори за най-високото място на подиума.

"Ако ги има, знам, че ще съм най-подготвеният пилот от всички. И се надявам да се върна на върха на стълбичката, защото това е нещо, което наистина заслужаваме“, добави той.

Цялото специално интервю с Никола Цолов гледайте в "Арена спорт“ в неделя, 4 октомври, от 12:30 часа по БНТ 1.

#Формула 1 сезон 2026 #"Арена спорт" #Никола Цолов

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