Весела Лечева и Божидар Саръбоюков в „Арена спорт“

Гледайте „Арена спорт“ всяка неделя от 12:30 часа по БНТ 1.
Темите в „Арена спорт“ на 7 юни:
Специален гост в студиото бе председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която беше вписана в търговския регистър след дълга съдебна сага.
Поглед към световното първенство по футбол с госта ни в студиото - Павел Колев.
Пряко в предаването се включи и Ивайло Петков ден след „Мача на надеждата“ в Бургас.
В студиото специален гост бе и лекоатлетът Божидар Саръбоюков след триумфа си в скока на дължина на Диамантената лига в Рим.
Вижте цялото предаване във видеото!