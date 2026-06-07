Весела Лечева и Божидар Саръбоюков в „Арена спорт“

Темите в „Арена спорт“ на 7 юни:

Специален гост в студиото бе председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която беше вписана в търговския регистър след дълга съдебна сага.

Поглед към световното първенство по футбол с госта ни в студиото - Павел Колев.

Пряко в предаването се включи и Ивайло Петков ден след „Мача на надеждата“ в Бургас.

В студиото специален гост бе и лекоатлетът Божидар Саръбоюков след триумфа си в скока на дължина на Диамантената лига в Рим.

Вижте цялото предаване във видеото!