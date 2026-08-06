Регистрацията за европейското първенство по спускане на Витоша приключи

От 14 до 16 август София и планината Витоша ще бъдат домакин на едно от най-очакваните събития в календара на планинското колоездене - европейското първенство спускане за 2026, което ще доведе в София над 300 състезатели от 26 държави. Списъкът с участници гарантира оспорвана надпревара от световна класа.



На старт на трасе „Витошко лале“ ще застанат едни от най-големите звезди на планетата. При мъже Елит за европейската титла ще се бори френската сензация Тибо Дапрела (Thibaut Daprela) – познат с изключително агресивния си стил и многократен победител в кръгове за Световната купа. Към него се присъединява сънародникът му Реми Тирион (Rémi Thirion) – опитен ветеран с подиуми от световни първенства на най-тежките трасета на планетата. На линия са още любимецът на феновете Фил Атуил (Philip Atwill, Великобритания), известен с атрактивното си каране, и доминантът в германския шампионат Макс Хартенщерн (Max Hartenstern).



При жените интригата е също много голяма - основната борба за златото се очаква да бъде между италианските състезателки от световния топ 10 Елеонора Фарина (Eleonora Farina) и Вероника Видман (Veronika Widmann), които са редовни медалистки от Световната купа.



Домакинството на роден терен дава сериозна възможност за изява на и българския национален отбор, който застава на старт със силна делегация от доказани имена като Стамен Марков, Стивиан Гатев, Валентин Тенев, Йордан Донев, Деница Тошева и младите таланти Иван Гавазов, Камен Христов и Аспарух Соколов, които са готови да премерят сили с най-добрите в Европа и ще разчитат на мощна подкрепа от публиката.