Сестри Стоеви започват директно от втория кръг на световното в Ню Делхи

Европейските шампионки на двойки жени Стефани Стоева и Габриела Стоеви са поставени под номер 9 в схемата и ще почиват в първия кръг на Световното първенство по бадминтон, което ще се проведе от 12 до 23 август в Ню Делхи (Индия).

Във втория кръг сестрите, които са девети в световната ранглиста, ще играят с победителките от мача между Никол Карула/Кармен Мария Хименес (Испания) и Кавиприя Селвам/Симран Сингхи (Индия).

Габриела и Стефани Стоеви, Евгени Панев, както и ръководителят на отбора и физиотерапевт Янислав Петков, вече трети ден провеждат тренировъчен лагер в Гувахати, Индия - един от водещите центрове за подготовка по бадминтон в страната.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгения Панев започват срещу Николас Франконвил и Жули Франконвил (Швейцария).

На единично жени Калояна Налбантова е с труден жребий и на старта ще играе с водачката в основната схема и номер 1 в световната ранглиста Се-йон Ан (Република Корея) - олимпийска шампионка от Париж 2024.

Стефани Стоева ще има за съперничка Вън Юй Чжан (Канада).

България ще участва на шампионата на планетата с четирима състезатели.