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България с двама представители на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун

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Спорт
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Александър Александров и Божидара Ангелова ще защитават националния трибагреник на шампионата в шведския град Линдесберг

България с двама представители на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун
Снимка: БТА
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България ще бъде представена от двама състезатели на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун - JUDOWN World Championships 2026, което ще се проведе от 5 до 9 август в Линдесберг, Швеция.

Националните ни представители Александър Александров и Божидара Ангелова, състезатели на Федерация "Адаптирана физическа активност – България“ (ФАФА), ще защитават цветовете на страната в най-престижния международен форум в този спорт.

Официалното откриване на шампионата е насрочено за 7 август, когато ще се проведе индивидуалната надпревара. Ден по-късно участниците ще се включат и в отборното състезание.

В световното първенство ще участват състезатели от Аржентина, Великобритания, Грузия, Финландия, Хърватия, Япония, Полша, Португалия, Турция, Швеция, България и още редица държави, което превръща надпреварата в едно от най-значимите международни спортни събития за атлети със синдром на Даун през 2026 година.

От Федерация "Адаптирана физическа активност – България“ определиха участието на Александър Александров и Божидара Ангелова като важна стъпка в развитието на адаптираното джудо у нас и възможност България отново да бъде достойно представена на световната сцена.



#световно първенство по джудо за спортисти със Синдром на Даун

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