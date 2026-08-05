България с двама представители на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун

България ще бъде представена от двама състезатели на световното първенство по джудо за спортисти със синдром на Даун - JUDOWN World Championships 2026, което ще се проведе от 5 до 9 август в Линдесберг, Швеция.

Националните ни представители Александър Александров и Божидара Ангелова, състезатели на Федерация "Адаптирана физическа активност – България“ (ФАФА), ще защитават цветовете на страната в най-престижния международен форум в този спорт.

Официалното откриване на шампионата е насрочено за 7 август, когато ще се проведе индивидуалната надпревара. Ден по-късно участниците ще се включат и в отборното състезание.

В световното първенство ще участват състезатели от Аржентина, Великобритания, Грузия, Финландия, Хърватия, Япония, Полша, Португалия, Турция, Швеция, България и още редица държави, което превръща надпреварата в едно от най-значимите международни спортни събития за атлети със синдром на Даун през 2026 година.

От Федерация "Адаптирана физическа активност – България“ определиха участието на Александър Александров и Божидара Ангелова като важна стъпка в развитието на адаптираното джудо у нас и възможност България отново да бъде достойно представена на световната сцена.







