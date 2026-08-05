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Женският национален отбор по таекуондо ще проведе едноседмичен лагер в Пекин

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Спорт
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Лагерът се провежда по покана на Пекинската асоциация по таекуондо (Beijing Association of Taekwondo)

женският национален отбор таекуондо проведе едноседмичен лагер пекин
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Българските състезателки от националния отбор по олимпийско таекуондо Ерика Карабелева, Дея Пеева, Доротея Димитрова, Теодора Маринова и Станислава Костадинова ще вземат участие в едноседмичен международен тренировъчен лагер в китайската столица Пекин, съобщиха от БФ Таекуондо.

Лагерът се провежда по покана на Пекинската асоциация по таекуондо (Beijing Association of Taekwondo), а наставникът на българската национална селекция Фарзад Золгхадри е един от основните треньори, като ще ръководи техническата подготовка, както и тренировъчния процес на отбора.

В международния камп участие взимат отбори от Азербайджан, Полша, Китай, Тайланд, Тайван и Иран. В рамките на една седмица състезателките ще проведат съвместни тренировки, специализирани занимания и техническа подготовка с цел повишаване на спортното си ниво.

"Участието на женския национален отбор на България в този лагер е ценна възможност за натрупване на международен опит, подобряване на техническите умения и подготовка за предстоящите състезания. Лагерът се провежда в период на важна подготовка, тъй като в края на месец август ще се състои Световното първенство по таекуондо за жени. Националният отбор на България ще участва в надпреварата, а треньорският щаб продължава да работи за постигане на оптимална форма и силно представяне на този престижен международен форум", съобщават от БФ Таекуондо.

В българската селекция на Мондиала ще се включи и олимпийската бронзова медалистка от Париж 2024 Кимия Ализаде.

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