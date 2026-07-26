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Пет медала за България на световното по карате в Клуж-Напока

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Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
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Три от отличията са със златен цвят.

Пет медала за България на световното по карате в Клуж-Напока
Снимка: Спортен клуб Максима
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Българските състезатели записаха впечатляващо представяне на XIV WUKF Световно първенство по карате в Клуж-Напока (Румъния), в което участие взеха 47 държави с 2106 участника. Световни шампиони станаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, която безапелационно заслужи златото, както в дисциплината ката, така и в дисциплината кумите.

Сребърен медал взе Ема Андонова, а бронзово отличие спечели Гергана Толмазова, допринасяйки за изключително успешното представяне на българския отбор.

Освен медалистите, още редица български състезатели се класираха сред първите девет в света в своите категории.

#Гергана Толмазова #Ема Андонова #Дара Йосифова #Даниел Дончев #Световно първенство по карате в Клуж-Напока 2026 г.

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