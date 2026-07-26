Пет медала за България на световното по карате в Клуж-Напока

Българските състезатели записаха впечатляващо представяне на XIV WUKF Световно първенство по карате в Клуж-Напока (Румъния), в което участие взеха 47 държави с 2106 участника. Световни шампиони станаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, която безапелационно заслужи златото, както в дисциплината ката, така и в дисциплината кумите.

Сребърен медал взе Ема Андонова, а бронзово отличие спечели Гергана Толмазова, допринасяйки за изключително успешното представяне на българския отбор.

Освен медалистите, още редица български състезатели се класираха сред първите девет в света в своите категории.