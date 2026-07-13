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Българските състезатели по джудо спечелиха четири медала на международен турнир в Турция

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В класирането по медали страната завърши на четвърто място

Българските състезатели по джудо спечелиха четири медала на международен турнир в Турция
Снимка: БТА АРХИВ
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Българските състезатели по джудо спечелиха четири медала на турнира на „Надеждите“ в Коджаели, Турция.

Николай Крачунов (50 килограма) стана първи при 14-годишните, а сребро взеха Антон Миланов (60 кг, 14 години) и Теодор Караколев (46 кг, 16 години). С бронз се окичи Радослав Йотов (55 кг, 16 години)

Петима от родните джудисти останаха на крачка от подиума, пети - Никол Николова (40 кг, 14), Захария Георгиева (57 кг, 16), Мартин Илчев (50 кг, 16), Антонио Николов (60 кг, 16) и Михаил Апостолов (66 кг, 16). Седми се наредиха Колоян Георгиев (60 кг, 14 и Иван Антонов (55 кг, 16).

В турнира участие взеха 208 състезатели от 11 държави - Азербайджан, Чехия, Грузия, Казахстан, Латвия, Саудитска Арабия, Черна Гора, Румъния, Русия, Турция и България, съобщават от БФ Джудо.

В класирането по медали страната завърши на четвърто място. Първи са домакините пред Грузия и Казахстан.

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