БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Конър Макгрегър се завърна в UFC с кошмарна загуба след едва 69 секунди

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Ирландецът получи тежка контузия в коляното още в началото на двубоя с Макс Холоуей, който спечели с технически нокаут и заяви готовност за реванш

Конър Макгрегър се завърна в UFC с кошмарна загуба след едва 69 секунди
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Дългоочакваното завръщане на Конър Макгрегър в октагона приключи по най-разочароващия възможен начин. Ирландската звезда загуби от Макс Холоуей след едва 69 секунди в главния двубой на галавечерта UFC 329 в „T-Mobile Arena“.

Срещата беше прекратена още в първия рунд, след като Макгрегър получи тежка контузия в дясното коляно при опит да нанесе удар с крак. Видимо неспособен да продължи, той сигнализира на съдията, който сложи край на двубоя и отсъди победа за Холоуей с технически нокаут.

Неочакваният край остави разочаровани както зрителите, така и самия победител. Вместо да празнува бурно успеха си, Холоуей призна, че би предпочел да спечели по различен начин, и изрази желание двамата да се срещнат отново в реванш, ако здравословното състояние на Макгрегър го позволи.

В останалите по-интересни срещи от UFC 329 Пади Пимблет се наложи над Беноа Сен Дени с технически събмишън още в първия рунд, Марио Баутиста победи Кори Сандхаген с единодушно съдийско решение, Брандън Ройвал се справи с Лонийр Кавана със събмишън в третия рунд, а Кинг Грийн записа победа с технически нокаут срещу Терънс Маккийни още в откриващата част.

#UFC 329 #Макс Холоуей #Конър Макгрегър

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
4
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
5
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...
Разкриха подробности около смъртта на Мартин Велев
6
Разкриха подробности около смъртта на Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Бойни спортове

София Маврова гледа към световния връх след европейския бронз
София Маврова гледа към световния връх след европейския бронз
Христиaн Господинов донесе световната титла за България на Световната купа „Варна“ по карате киокушин Христиaн Господинов донесе световната титла за България на Световната купа „Варна“ по карате киокушин
Чете се за: 02:15 мин.
България отстъпи на Словения в отборната надпревара на европейското първенство по джудо за кадети България отстъпи на Словения в отборната надпревара на европейското първенство по джудо за кадети
Чете се за: 01:17 мин.
Цветомир Вълков стана европейски шампион по джудо за кадети Цветомир Вълков стана европейски шампион по джудо за кадети
Чете се за: 01:42 мин.
България с шампионска титла и сребърен медал на Балканиадата по джудо до 21 години България с шампионска титла и сребърен медал на Балканиадата по джудо до 21 години
Чете се за: 01:25 мин.
Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети Иван Николчев стана европейски шампион по джудо за кадети
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили Главният секретар на МВР разпореди засилен контрол на товарните автомобили
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“ Норвежките футболни фенове подгряват с традиционното „гребане“
Чете се за: 00:32 мин.
Европа
Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил Момченце на година и половина с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор автомобил
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Божидар Божанов: Единна кандидатура на демократичната общност за...
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Иво Христов: Договорът с „Боташ“ може да стане...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Радан Кънев е новият лидер на „Демократи за силна...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на камиона след тежката катастрофа...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ