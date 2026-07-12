Конър Макгрегър се завърна в UFC с кошмарна загуба след едва 69 секунди

Дългоочакваното завръщане на Конър Макгрегър в октагона приключи по най-разочароващия възможен начин. Ирландската звезда загуби от Макс Холоуей след едва 69 секунди в главния двубой на галавечерта UFC 329 в „T-Mobile Arena“.

Срещата беше прекратена още в първия рунд, след като Макгрегър получи тежка контузия в дясното коляно при опит да нанесе удар с крак. Видимо неспособен да продължи, той сигнализира на съдията, който сложи край на двубоя и отсъди победа за Холоуей с технически нокаут.

Неочакваният край остави разочаровани както зрителите, така и самия победител. Вместо да празнува бурно успеха си, Холоуей призна, че би предпочел да спечели по различен начин, и изрази желание двамата да се срещнат отново в реванш, ако здравословното състояние на Макгрегър го позволи.

В останалите по-интересни срещи от UFC 329 Пади Пимблет се наложи над Беноа Сен Дени с технически събмишън още в първия рунд, Марио Баутиста победи Кори Сандхаген с единодушно съдийско решение, Брандън Ройвал се справи с Лонийр Кавана със събмишън в третия рунд, а Кинг Грийн записа победа с технически нокаут срещу Терънс Маккийни още в откриващата част.